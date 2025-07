Infectologista diz o que é essencial para prevenir hepatite viral

A médica infectologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Flávia Morais Gennari Pinheiro, destaca que o fígado, o segundo maior órgão do corpo humano, tem funções vitais. “Ele é responsável por digerir gorduras, metabolizar medicamentos e toxinas, armazenar vitaminas e açúcar, além de produzir proteínas”, afirma.

De acordo com o Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, divulgado com base em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), entre 2000 e 2023 foram confirmados, no Brasil, 779.200 casos de hepatites A, B e C.

Na segunda-feira (28), celebra-se o Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais. A data busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce dessas doenças inflamatórias que afetam o fígado e, muitas vezes, não apresentam sintomas.

As hepatites são inflamações do fígado e podem ter diversas causas, como o consumo de álcool, certos medicamentos e a ação de microrganismos, segundo Flávia. “Alguns vírus são hepatotrópicos, ou seja, têm preferência por infectar as células do fígado, sendo classificados como causadores das hepatites virais. Os tipos mais comuns são os vírus A, B e C”, detalha a profissional.

Formas e riscos das hepatites virais

As hepatites virais, dependendo do tipo, podem se apresentar de forma aguda, como é o caso da hepatite A, comum em crianças. A transmissão ocorre, principalmente, pelo consumo de água ou alimentos contaminados, além de estar relacionada à dificuldade de acesso a medidas adequadas de higiene e ao saneamento básico.

As hepatites B e C, por sua vez, podem se tornar crônicas. O tipo B pode ser transmitido por contato sexual, de mãe para filho e pelo contato com sangue contaminado. O tipo C ocorre também pelo contato com sangue contaminado.