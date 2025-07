Chega mais, governador 

A política, como todos sabemos, possui um discurso mais mítico do que racional. Entendendo-se que o voto, no mais das vezes, não é aposta numa ideia e sim um ato de fé, é compreensível que os políticos pretendam, em suas arengas, atingir muito mais o coração do que o cérebro de seus eleitores. Certas palavras possuem conteúdos fortes, tais como democrático, social, progressista trabalhista, liberal, renovador, nacional etc. E é raro o partido que não inclua em seu nome algum desses adjetivos.

A retórica por sua vez, também pode ser traduzida em meia dúzia de afirmações, que embora não possuam correspondência com a realidade, tem forte conteúdo emotivo. Uma delas é a famosa volta ao paraíso perdido, a volta dos bons tempos de outrora, como se o passado não fosse tão árduo como o presente. Há a afirmação de uma cidade futura, com abundância e sem injustiças. Maior ainda é a de trabalhar em nome do povo eleito, e se não der certo, é porque uma minoria, que é exatamente ao contrário, põe tudo a perder.

Relembro esses conceitos, porque a região metropolitana de Jundiai sempre sofreu de um dilema de tantos governos anteriores, na justificativa de estar encravada entre duas grandes cidades, Campinas e São Paulo, do desprestígio no destino de verbas públicas estaduais e federais para o bem da cidade.

E olha que a região é uma das maiores arrecadadoras de impostos do país.

No entanto, a reciprocidade do governo estadual não condizia com a que se esperava. Ao longo dos anos, a maioria dos anúncios de investimentos do Estado deixava a região em segundo plano. E o pior, sempre a falta de deputados que nos representassem.

A todos que raciocinam com isenção, salta aos olhos, o fato de que, no exercício de seu mandato, o governador Tarcísio de Freitas amadureceu o seu olhar para as terras da Serra do Japi.

Foi anunciado pelo governador um novo sistema de captação de água para Campo Limpo e Várzea Paulista, de 170 milhões de reais, unindo as represas do rio Jundiaí e Juqueri para o abastecimento de mais de 200 mil habitantes.

O prefeito Gustavo Martinelli reivindicou a necessidade de ampliar os investimentos no Hospital São Vicente, para continuar atendendo com qualidade a população de Jundiaí e das cidades vizinhas.

Além disso, Martinelli abordou a mobilidade urbana, reforçando as obras de transposição na Rodovia Anhanguera, nos quilômetros 54, 58 e 62. Essas obras são fundamentais para o sistema viário da região.

O legado das promessas de campanha parece que está aí para ser cumprido e acredito, que não mais será registrado como esperança perdida.

Acredito mais, embora de partidos diversos, não há de faltar sintonia entre os governos. A região deve mostrar a força de sua arrecadação e de seu eleitorado.

A disposição de acreditar é um dos traços mais nobres do espírito humano. Que possamos colher os frutos deste ingente esforço modernizador de nossa região.

Na foto, juntos, vejo o governador Tarcísio de Freitas abraçado com os prefeitos da região. Que este afetuoso abraço sele uma perene parceria para o bem da nossa região... Chega mais, Governador, Tarcísio de Freitas.

Guaraci Alvarenga é advogado (guaraci.alvarenga@yahoo.com.br)