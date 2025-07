Instituto Luiz Braille ganha mural acessível

Quem passar pela avenida Dr. Sebastião Mendes Silva, no Anhangabaú, em Jundiaí, a partir de agora, poderá ter a chance de ver uma obra de arte a céu aberto: no muro de uma das unidades do Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão, há um mural assinado pelo graffiteiro Estranho, nome artístico do artista André Fernandes de Oliveira. A obra integra o projeto Graffiti Pra Cego Ver, produzido pela Mosaiky, e que percorre o interior de São Paulo.

Esta é a segunda arte realizada pelo projeto em Jundiaí – a primeira foi instalada no Mundo das Crianças, mas não resistiu à exposição ao sol e chuva. Esta, no Braille, conta com uma tecnologia mais moderna e, por isso, será permanente. “Utilizamos uma resina rígida de alta temperatura”, conta o diretor de Criação da Mosaiky, Murillo Denardo.

Segundo ele, a ideia do projeto surgiu durante a pandemia e em 2023 fez sua estreia no Beco do Batman, em São Paulo. “O Braille é a segunda instituição para pessoas com deficiência visual para a qual levamos a proposta. Mais que uma adaptação, é uma vivência artística completa, onde o toque e a escuta ganham protagonismo e permitem a todos explorar os sentidos para ‘ver’ de outra forma”, disse.