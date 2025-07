USP oferece mais de 5 mil vagas em cursos para público 60+

A USP (Universidade de São Paulo) está com inscrições abertas para o segundo semestre do programa USP 60+, que oferece dezenas de cursos e atividades gratuitas na capital e nos campi do interior do estado.

A iniciativa gratuita oferta mais de 5 mil vagas divididas entre disciplinas regulares, cursadas com alunos de graduação da universidade, e atividades complementares como cursos, palestras, excursões, práticas esportivas e didático-culturais.

A consulta das vagas pode ser feita no site do programa USP 60+. Para participar não é necessário ter vínculo com a instituição, mas a iniciativa só está aberta a pessoas com mais de 60 anos de idade.