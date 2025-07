Estado de São Paulo contabiliza mais de 751 mil inscritos

O estado de São Paulo contabilizou 751.648 inscritos confirmados para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Uma novidade dessa edição foi a inscrição pré-preenchida de 390.151 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública, dos quais 249.406 confirmaram a participação (63,93%). Do total de inscritos no estado, 382.063 são isentos e 369.585, pagantes.



Os números correspondem ao balanço, divulgado nesta quarta-feira, 23 de julho, pelo Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Brasil

De acordo com o levantamento, o exame registrou 4,8 milhões de inscritos no país, um aumento de 38% em relação a 2022 e de 11,22% em comparação com 2024.

Certificação