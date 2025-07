Feira de Ciências na USP abre inscrições para jovens inovadores

A Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febrace), promovida anualmente pela Escola Politécnica (Poli) da USP e realizada pela Associação do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC), está com inscrições abertas para a 24ª edição da mostra de projetos. Os trabalhos devem ser submetidos até o dia 20 de outubro de 2025 pela plataforma Minha Febrace: minha.febrace.org.br. As inscrições podem ser por submissão direta ou por meio das feiras afiliadas.

Podem participar estudantes matriculados no 8º ou no 9º ano do ensino fundamental, no ensino médio ou técnico de instituições públicas e privadas de todo o Brasil. Os estudantes devem ter no máximo 20 anos. Os projetos podem ser realizados individualmente ou em grupos de até três estudantes autores, com participação obrigatória de um professor orientador. Os projetos submetidos devem enquadrar-se nas áreas das Ciências (Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais e Humanas) e Engenharias. Informações detalhadas de como preparar o seu projeto e o regulamento está disponível no site.

Os relatórios dos projetos submetidos serão avaliados por pesquisadores da USP e colaboradores, e selecionados 300 projetos finalistas, para a Mostra Presencial de Projetos, que será realizada na USP, campus Butantã, de 16 a 20 de março de 2026. Os critérios utilizados serão: criatividade e inovação; conhecimento científico do problema; forma de levantamento de dados e condução do projeto; profundidade da pesquisa e clareza na apresentação da documentação do projeto.