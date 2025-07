Após receber alta, Cobrinha agradece carinho dos ouvintes

Jundiaiense de coração, Luiz Antônio de Oliveira nasceu em Gália-SP, em dezembro de 1940. Também morou em Tupã-SP, até se mudar para Jundiaí em 1955. Os caminhos de Cobrinha com o rádio se encontraram em 1966, na Terra Querida, quando ele recebeu o convite do radialista Rolando Giarolla para cobrir o futebol amador da cidade. Durante a cobertura da final do Amador de 1974, pela rádio Santos Dumont, Cobrinha recebeu um convite feito por Hélio Luiz e Dr. Tobias Muzaiel para trabalhar na Difusora e, até hoje, é um dos maiores símbolos da rádio.

Antes de trabalhar com os microfones e seu famoso e inseparável gravador, Cobrinha também fez história com o futebol dentro de campo, que, inclusive, foi onde ganhou seu apelido. Embora não existam registros em vídeo desses momentos, o seu Luiz Antônio (talvez ninguém o chame dessa forma) era conhecido por ter uma velocidade grande nas pernas, com dribles fáceis e jogadas "lisas".

Em Jundiaí, passou pelo Paulista - tanto no futebol profissional quanto no time amador, além dos veteranos nos anos 1980. Em 1990 vestiu a camisa do: Vila Comercial, Operário, Nova Estrela, Ouro Branco, Jabaquara, Floresta, Ponte Preta da rua Pirapora, Guarani da rua Pirapora, São Camilo, Grêmio Desportivo Brasil, Paulistano de Jundiaí, São Paulo, Continental, Rio Branco da Vila Rio Branco, Primavera, Santa Cruz, Vila Mafalda, Estrela da Ponte, Ponte Preta da Agapeama, Independente, Caxambu, União Brasil, Sete de Setembro, Vila Rami, Juventus, Máquinas Glória, Vai Quem Quer, SE Oscar, Esportiva de Várzea Paulista e Nacional de Campo Limpo.