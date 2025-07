Artesp faz consulta pública sobre prevenção a incêndio em rodovia

A Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) publicou nesta segunda-feira (21), no Diário Oficial do Estado?, a abertura da Consulta Pública nº 07/2025, com o objetivo de receber sugestões e contribuições para o aprimoramento da minuta de Resolução Conjunta que institui o Programa de Prevenção, Preparação e Combate a Incêndios (PPCI) nas rodovias estaduais paulistas.

A consulta pública ficará disponível até 4 de agosto. As contribuições devem ser encaminhadas por meio do modelo de documento específico, disponível no site da Agência, para o e-mail consulta.prev.incendio@artesp.sp.gov.br, com o assunto: [Nome] | Prevenção de Incêndios | Consulta Pública nº 007/2025. As informações e documentos estão disponíveis no portal da Artesp, na seção “Participação Social“, no menu “Transparência”.

A proposta representa um marco regulatório para fortalecimento da segurança viária, da proteção ambiental e da continuidade dos serviços públicos essenciais, especialmente durante o período crítico de estiagem.

Proposta conjunta