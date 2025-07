Feirão de Empregos leva mais de 100 vagas para o Vetor Oeste

Com inauguração prevista de uma nova unidade, na avenida Antonio Pincinato, a empresa está disponibilizando mais de 100 vagas de emprego em diversas funções. O atendimento será realizado das 9h às 16h, no Creas localizado na avenida Professora Danielle Lourençon, 81, Jardim Novo Horizonte.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Divisão de Inclusão Produtiva da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (Ugads), promove nesta sexta-feira (25) uma importante ação de empregabilidade no Vetor Oeste da cidade, em parceria com a empresa Maravilhas do Lar.

Há também vagas destinadas para pessoas com deficiência (PCDs).

A ação faz parte de uma estratégia contínua da prefeitura para promover inclusão produtiva e facilitar o acesso ao mercado de trabalho. Segundo a diretora da Divisão de Inclusão Produtiva da Ugads, Iara Coqueiro, levar oportunidades até os bairros é uma forma de garantir maior acesso e participação da população. “Essa ação vai além do atendimento social. É uma porta aberta para a autonomia financeira das famílias. A empresa está priorizando candidatos que residem na região, o que contribui com a mobilidade e aumenta as chances de permanência no emprego”, destaca Iara.

A gestora da Ugads, Luciane Mosca, também enfatiza a importância da parceria com o setor privado. “Ao articular oportunidades diretamente nos territórios, mostramos que a assistência social é também um agente de desenvolvimento. Conectar empresas e comunidades fortalece a inclusão produtiva e impulsiona transformações reais”, afirma.