Projeto irá fortalecer trabalho de food trucks e trailers

Com o objetivo de valorizar e estimular a culinária regional e o empreendedorismo local, a Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat), por meio do Projeto Jundiahy Gastronomia de Rua, abre cadastro para novos empreendimentos dos setor de alimentação que possuam estrutura móvel, ou seja, food trucks e trailers.

A ideia é dar oportunidade para novos empreendedores e, ao mesmo tempo, fortalecer o setor gastronômico do município. Os novos interessados, assim como ocorre com os profissionais já cadastrados, atuarão em eventos do calendário municipal em programações promovidas pela Ugaat, como o Sabores da Gente no Espaço Expressa, além eventos e inaugurações promovidas pelos setores públicos.

Para além do cadastro, haverá o lançamento do site oficial do Gastronomia de Rua, com todas as informações referentes aos eventos em que os profissionais atuarão. Vale ressaltar quem além de possuir food trucks e trailers, podem se cadastrar profissionais com carrinhos, bicicletas e tabuleiros, além daqueles que fazem a venda em tendas desmontáveis.