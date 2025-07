Mudança: câncer de cabeça e pescoço vem acometendo mais jovens

Este mês é marcado pela campanha nacional Julho Verde, dedicada à conscientização sobre os cânceres de cabeça e pescoço. Promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço (SBCCP), a iniciativa chama a atenção para sinais, sintomas, fatores de risco, formas de prevenção e, principalmente, para a importância do diagnóstico precoce. Alinhado a esse movimento, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) reforça seu compromisso com a saúde da população e intensifica as orientações sobre o tema, com destaque para o dia 27, data oficial da campanha.

A médica cirurgiã de cabeça e pescoço, Camila Aguiar Akamine, explica que esse tipo de câncer representa um desafio crescente para a saúde pública. “Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 900 mil novos casos são registrados anualmente no mundo, resultando em aproximadamente 470 mil mortes por ano. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de cavidade oral é o quinto mais frequente entre os homens, com cerca de 11.200 novos casos anuais, enquanto o câncer de laringe ocupa o oitavo lugar, com quase 7 mil casos por ano. Além dos números expressivos, grande parte desses tumores ainda é diagnosticada em estágios avançados”, conta.