Corpo de Bombeiros, GM e Defesa Civil controlam incêndio na Serra

A força-tarefa formada pela Divisão Florestal da Guarda Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Jundiaí controlou o incêndio que atingiu uma área de mata da Serra do Japi, em uma região da Fazenda Santa Marta, nas proximidades da Cachoeira de Morangaba.

Funcionários da fazenda, membros da Associação de Moradores e integrantes da Área de Proteção Ambiental (APA) de Jundiaí, Cabreúva e Jordanésia também ajudaram no combate às chamas.

O fogo, que teve início no domingo, (20), consumiu mais de 170 mil metros quadrados de vegetação, o equivalente a 21 campos de futebol. As condições climáticas, como baixa umidade do ar, estiagem prolongada e ventos fortes favoreceram a propagação das chamas. O terreno da região também impossibilita o uso de caminhões-pipa e outros equipamentos para o transporte de água.