Itupeva participa do Plano Brasis; turismo internacional na pauta

Na última segunda-feira (21), a Prefeitura de Itupeva marcou presença no evento de apresentação do Plano Brasis, uma iniciativa da Embratur em parceria com o Sebrae e o Ministério do Turismo, que visa promover o Brasil no mercado turístico internacional com foco em estratégias regionais e diagnóstico detalhado por estado.

Representando o município, participaram do encontro a diretora de Turismo de Itupeva, Neusa Foga, e a assessora de gabinete Simone Barros. O evento foi realizado no Salão Nobre da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), na capital paulista, e reuniu autoridades e representantes de diversas cidades para discutir o fortalecimento do turismo brasileiro no cenário global.

Durante a apresentação, o Plano Brasis foi detalhado como uma ferramenta de marketing e posicionamento estratégico do Brasil no exterior, com ações alinhadas às características de cada estado. Para São Paulo, o plano apresenta um panorama adaptado à realidade local, considerando os produtos e experiências turísticas disponíveis e sua atratividade internacional.