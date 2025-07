Jundiaí reforça ações de prevenção e alerta para a febre amarela

Como os casos no estado são classificados como febre amarela silvestre, transmitida por mosquitos que vivem em áreas de mata, não há indicação de controle ativo para essa população de vetores. Ainda assim, a VISAM acompanha com atenção regiões com presença do Aedes aegypti, mosquito que também pode, eventualmente, transmitir o vírus.

A população também desempenha papel fundamental no enfrentamento da doença. “A principal medida é se vacinar. Além disso, ao entrar em áreas de mata, é importante adotar cuidados como o uso de repelentes e roupas adequadas. E, caso encontrem um macaco morto ou com sinais de doença, a orientação é comunicar imediatamente a VISAM”, reforça o coordenador.

A VISAM atua em parceria com outras secretarias e órgãos ambientais, como a Vigilância Epidemiológica, a Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente (UGPUMA), Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (UGAAT), Fundação Serra do Japi e Associação Mata Ciliar, além do Instituto Adolfo Lutz, responsável pelos exames laboratoriais das amostras coletadas.