Mais de 750 mil clientes estão aptos à tarifa social de energia

Entrou em vigor, no dia 5 de julho, a Medida Provisória nº 1.300/2025, que amplia os descontos concedidos por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) em todo o país. A principal mudança é a gratuidade no consumo de energia de até 80 kWh/mês para famílias de baixa renda com cadastro ativo e atualizado no CadÚnico e na CPFL Energia.

Atualmente, mais de 800 mil clientes da CPFL já recebem o benefício automaticamente e não precisam realizar nenhuma atualização. No entanto, cerca de 750 mil consumidores ainda podem ser contemplados, desde que mantenham os dados atualizados no Cadastro Único do Governo Federal e junto à concessionária.

De acordo com a nova MP, têm direito à gratuidade famílias com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. Também estão incluídas no benefício famílias indígenas, quilombolas e pessoas idosas ou com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).