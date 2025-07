Dia dos Pais no Maxi Shopping sorteia moto e brindes

No período de 24 de julho a 10 de agosto, a cada R$ 500,00 em compras (que poderão ser somados) nas lojas e quiosques participantes darão direito a um (1) número da sorte para concorrer ao sorteio da moto. Para tanto, o cliente deve efetuar o cadastro com seus dados pessoais e respectivos comprovantes fiscais de compras pelo Aplicativo Maxi.

O Maxi Shopping preparou uma campanha de Dia dos Pais que vai ultrapassar os limites da paixão, literalmente. Além de poder escolher um presente especial para a data, os clientes poderão participar do sorteio de uma motocicleta BMW G 310 R e compre-ganhe com Vinho Tempos de Góes, parceria com o Boa Supermercados.

Os participantes ainda poderão obter números da sorte adicionais. Fiquem atentos. Compras realizadas de segunda a quinta-feira (exceto feriados) darão direito a dois (2) números da sorte adicionais que devem ser cadastrados e validados pelo Aplicativo Maxi. Mais informações sobre o regulamento da Campanha podem ser obtidas no Balcão ou pelo site: www.maxishopping.com.br

O sorteio será realizado pela Extração da Loteria Federal do dia 13/8/2025, mas a apuração e identificação do ganhador ocorrerá no dia 14/8/2025, a partir das 10h, no Shopping.

Além de concorrer a moto, o cliente que efetuar compras no valor de R$ 500,00, no período de 24/7 a 10/8/2025 (ou enquanto durarem os estoques) vai ganhar um Vinho Tempos de Góes (branco ou tinto).