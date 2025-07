Ações no Morro da Baleia evitam propagação de focos de incêndio

Segundo o Departamento de Infraestrutura da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP), neste primeiro momento, as equipes estão atuando na liberação de acessos que facilitam o deslocamento dos profissionais em casos de combate ao fogo, além da roçagem da vegetação acumulada.

A ação preventiva atende a uma solicitação da Frente Parlamentar de Enfrentamento aos Desastres Climáticos da Câmara Municipal e tem como principal objetivo evitar a propagação de focos de incêndio, comuns neste período do ano devido a estiagem e também a baixa umidade relativa do ar.

A administração municipal deu início aos trabalhos de limpeza da vegetação e construção de aceiros florestais no Morro da Baleia. Aceiro florestal é uma faixa de terreno onde toda a vegetação é removida ou controlada, atuando como uma barreira de proteção contra a propagação de incêndios em áreas florestais, rurais ou de reflorestamento.

“Estamos atuando em uma área de aproximadamente 4 mil metros quadrados. As equipes estão realizando a roçagem da vegetação e a abertura de aceiros, que são faixas de terreno limpas que funcionam como barreiras naturais contra o avanço do fogo. Esse serviço é fundamental para a proteção ambiental e também para a segurança da população”, destacou Marcos Galdino, gestor da UGISP.

As ações no Morro da Baleia devem se estender pelos próximos quatro dias e fazem parte do plano municipal de prevenção a incêndios