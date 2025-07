Motiva tem vagas de trainee em engenharia e tecnologia em Jundiaí

A Motiva deu início às inscrições para o seu Programa de Trainee, o Quest_. Nesta edição, o foco é a atração de jovens talentos para as áreas de engenharia e tecnologia, em linha com os desafios de negócio de uma Companhia que irá investir quase R$ 60 bilhões nos próximos anos em rodovias, trilhos e aeroportos. Ao todo, serão oferecidas 23 vagas nas cidades de São Paulo, Sorocaba (SP), Santa Isabel (SP), Londrina (PR) e Jundiaí (SP), município atendido pela concessionária de rodovias AutoBAn.



Com duração de 12 meses, o programa oferece uma trilha de desenvolvimento robusta, que combina teoria e prática: mentorias com lideranças experientes, job rotation entre áreas estratégicas, experiências técnicas aprofundadas e a condução de projetos com aplicação real no dia a dia da operação. A Motiva busca jovens profissionais que se identifiquem com os pilares da sua cultura: integridade, integração e impacto positivo.



Inspirada no universo dos videogames, a palavra Quest representa uma jornada que um jogador ou um grupo personagens precisa completar. O termo também carrega outros significados na sua tradução do inglês, como busca, indagação e questionamento, comportamentos que são esperados dos futuros trainees. Já o uso do “underline” no nome do programa sugere uma digitação ainda em curso, sendo um movimento que está acontecendo e permite combinar outras expressões na sequência.



“Acreditamos que desenvolver pessoas é uma forma de transformar realidades e ampliar o impacto positivo da Motiva na sociedade. Foi com esse propósito que criamos o Quest_, uma jornada baseada no questionamento e na curiosidade, qualidades que valorizamos nos trainees. Mais do que formar profissionais, o Quest_ impulsiona trajetórias com propósito, alinhadas à nossa cultura e aos desafios do setor. Este projeto reforça o nosso compromisso com o crescimento humano e profissional de quem caminha com a gente”, destaca a diretora de Pessoas e Desenvolvimento Organizacional da Motiva, Graziella Maso.



Atração de talentos



O processo seletivo será conduzido em parceria com a Cia de Talentos, e ocorrerá nas seguintes etapas: inscrições online, testes online de fit cultural e raciocínio lógico, dinâmicas em grupo e painel final presencial, em São Paulo, com líderes da Motiva. Para ampliar a participação feminina nas áreas de engenharia e tecnologia, a companhia priorizará um porcentual maior de mulheres em sua lista final de candidatos.



Os benefícios oferecidos aos trainees incluem vale-refeição, vale-alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, participação nos lucros e resultados (PLR), WellHub e jornada de trabalho flexível (três vezes presencial e duas vezes em home office).



Para participar do programa Quest_, é necessário ter concluído a graduação após junho de 2023. Não é exigida fluência em inglês nem experiência profissional anterior. As inscrições devem ser realizadas por meio do site oficial: https://www.ciadetalentos.com.br/traineequestmotiva/