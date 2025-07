Conferência Municipal de Políticas para Mulheres reforça debate

Reunindo representantes do poder público, coletivos, movimentos sociais e a população, a 6ª Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres aconteceu no último final de semana em Jundiaí, no auditório do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Com o tema “Mais Democracia, Mais Igualdade e Mais Conquistas para Todas”, o encontro foi um espaço de diálogo e construção coletiva para o fortalecimento das políticas voltadas às mulheres no município.

Promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e com apoio da Casa Civil, a conferência contou com debates, apresentações artísticas, incluindo uma apresentação de krav-magá e a performance do Núcleo de Dança Juliana Santos, leitura do regimento, realizada por Francine Galeotti, presidente do Conselho Municipal da Mulher, plenária final e eleição das delegadas que representarão Jundiaí na etapa estadual da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres.

A abertura do evento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (Funss), Ellen Martinelli, que destacou a importância da ocupação dos espaços de decisão pelas mulheres. “Nós, mulheres, não estamos mais pedindo espaço, estamos ocupando e redesenhando estruturas para abrir caminhos mais justos para quem vem depois. Nosso papel não é apenas democrático, é estratégico. Não existe liberdade sem autonomia e não existe desenvolvimento sem que as mulheres estejam economicamente empoderadas”, afirmou.