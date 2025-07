Sistema de monitoramento da GM identifica autor de atropelamento

Durante a investigação sobre um atropelamento que aconteceu no bairro Estiva, em Louveira, foram encontrados destroços compatíveis com a lataria de um carro de cor cinza ou prata, indicando que o atropelamento foi causado por um veículo cujo condutor fugiu do local sem prestar socorro.

Com a quitação da dívida, a empresa voltou a prestar os serviços e a prefeitura elevou destes 40% para 93% das câmeras de monitoramento de volta ao seu pleno funcionamento. Com isso, o importante sistema de inteligência da Guarda Municipal voltou a trabalhar com eficiência, sendo inclusive muito importante no auxílio para a Polícia Civil, que utiliza dados do sistema para suas investigações.