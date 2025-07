2ª Mostra Cultural de Itupeva acontece neste fim de semana

Neste final de semana, Itupeva se transforma mais uma vez em um grande centro de cultura e arte com a realização da 2ª Mostra Cultural, que começa na sexta-feira (25) e segue no sábado (26) e domingo (27).

Nesta edição, se apresentarão os artistas contemplados pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com música e dança, lançamento de obras literárias, exposições e muito mais.

A entrada é gratuita e limitada à capacidade do Cineteatro, com exceção das atividades realizadas no ambiente externo, no Parque da Cidade. Haverá pipoca gratuita durante os três dias de evento.

Confira a programação completa: