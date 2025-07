Prefeitura de Várzea Paulista faz georreferenciamento da cidade

O cruzamento dos dados e mapas do município foi realizado pelos servidores Vanessa Albuquerque, coordenadora de geoprocessamento, e Francisco Medeiros, analista de sistemas, além da colaboração de outros integrantes da pasta. “Nossa primeira tarefa foi delimitar os bairros da cidade, analisando plantas físicas e digitalizadas, leis municipais, informações dos sistemas da prefeitura e fichas de campo”, explica ela. “Fizemos um trabalho minucioso em parceria entre a prefeitura e a Câmara, analisando mapas desde de 1974. Com isso, chegamos ao número inicial de 151 bairros em Várzea Paulista”, esclareceu.

De acordo com o gestor executivo de Planejamento Urbano, Cleverson Ferreira Neri, o georreferenciamento do município é uma construção coletiva. “Nosso objetivo é unificar as informações da cidade para conseguir buscar recursos e saber onde eles serão melhor aplicados”, informa. “Também teremos um grupo de discussão para conhecer a linguagem territorial de cada área do município”, destaca Neri. A gestora de Urbanismo e Habitação, Karen Corsini, também participou da apresentação.

Nesta terça-feira (22), a Unidade Gestora de Urbanismo e Habitação realizou a apresentação do georreferenciamento de Várzea Paulista aos gestores municipais. O encontro, realizado no Auditório da Praça CEU, apresentou a metodologia de trabalho, seus objetivos e resultados.

O segundo passo do processo foi a demarcação dos equipamentos públicos no mapa, permitindo mais clareza sobre os serviços disponíveis em cada área da cidade. A terceira etapa será composta por grupos de discussão com gestores e representantes das Unidades Gestoras, para alinhar os dados existentes e, assim, confeccionar um mapa detalhado do município, com a listagem oficial de bairros, suas demarcações, áreas públicas e os limites com os municípios vizinhos.

Georreferenciamento

O georreferenciamento é um processo que determina a localização exata de um ponto na superfície da Terra, utilizando coordenadas geográficas e permitindo sua representação em mapas e sistemas de informação.