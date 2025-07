Palestra ‘Cresça com Clareza’ orienta empreendedores

O Espaço Jundiaí Empreendedora recebe, no dia 31 de julho, a palestra “Cresça com Clareza: Os 3 Pilares para Fortalecer Seu Negócio”, voltada a pequenos empreendedores que desejam compreender melhor seus números e tomar decisões com segurança financeira. O encontro será realizado das 15h às 16h30.

A proposta do treinamento é oferecer, de forma leve e prática, uma nova perspectiva sobre a gestão financeira dos negócios. A palestrante será Camila Macedo Freitas, planejadora financeira e especialista em organização de finanças para pequenos empreendedores.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO AQUI