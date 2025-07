Abastecimento levará água a 200 mil moradores da região

“As obras vão acompanhar o crescimento populacional e impulsionar o progresso da região. Nosso compromisso é levar saúde, dignidade e qualidade de vida a todos os paulistas”, afirmou Roberval Tavares, diretor de Engenharia e Inovação da Sabesp.

A Sabesp, por meio do projeto de universalização, vai ampliar o acesso à água potável e ao saneamento básico para a população dos 377 municípios atendidos pela Companhia. Seu compromisso é antecipar em quatro anos as metas estabelecidas pelo Marco Legal do Saneamento (de 2033 para 2029), proporcionando qualidade de vida, saúde e desenvolvimento sustentável para milhões de pessoas enquanto preserva os recursos naturais para as futuras gerações. Serão investidos mais de R$ 70 bilhões, conforme anunciado pela Companhia em 2024.