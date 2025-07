Programa traz atendimento pericial em Medicina Legal a Jundiaí

O Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo (Imesc), vinculado à Secretaria da Justiça, estará em Jundiaí nesta quinta-feira (24), com mais uma edição do programa “Imesc Vai Até Você”. A ação acontece no Largo São Bento, s/nº – Centro, das 9h às 15h30, com a expectativa de realizar 154 atendimentos periciais na área de Medicina Legal.

Durante a ação, serão realizadas perícias ligadas a diferentes frentes técnicas, como processos securitários, obrigação de fazer, DPVAT, interdição, internação compulsória, além de casos criminais envolvendo avaliação de insanidade mental e incidentes toxicológicos.

O objetivo é acelerar a tramitação dos processos judiciais, oferecendo laudos técnicos qualificados e promovendo mais eficiência no atendimento à população.