Prefeitura amplia dias de funcionamento do “Trenzinho”

Os dias de funcionamento do tradicional trenzinho do Parque do Trabalhador (Parque do Corrupira) serão ampliados. A medida, temporária, atende ao aumento no número de visitantes durante o mês de julho e aos pedidos da população. Nas próximas duas semanas, a atração funcionará, excepcionalmente, de quinta-feira a domingo, nos dias 24, 25, 26 e 27 de julho e 31 de julho, 1º, 2 e 3 de agosto, das 9h30 às 11h e das 13h30 às 16h30.

De acordo com o gestor da UGISP, Marcos Galdino, a iniciativa tem como objetivo oferecer mais opções de lazer às famílias neste período de férias.

“O trenzinho é uma das atrações mais queridas do parque, especialmente entre as crianças. Essa ampliação é uma forma de atender à demanda crescente e garantir momentos de lazer com segurança e qualidade para todos”, destaca.