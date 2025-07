CIJUN lança novo app com inteligência artificial de busca por voz

A Companhia de Informática de Jundiaí (CIJUN) lançou nesta segunda-feira (21) o novo aplicativo da Prefeitura de Jundiaí, que chega com um visual reformulado, melhorias na navegação e uma grande inovação: a busca por voz integrada com inteligência artificial. A novidade promete facilitar ainda mais o acesso do munícipe aos serviços públicos digitais, tornando a experiência mais simples, rápida e acessível.

Em números, o aplicativo já mostra sua relevância: até julho de 2025, foram 196.277 downloads, com 97.648 solicitações realizadas. Atualmente, o sistema oferece 132 serviços digitais, abrangendo áreas como saúde, educação, transporte, urbanismo e cidadania. Somente na área da saúde, por exemplo, foram realizados 11.129 agendamentos de consultas. Os serviços mais acessados envolvem demandas de Serviços Urbanos (58.775) e Educação (39.687).

O aplicativo é uma ferramenta essencial no dia a dia do cidadão jundiaiense, permitindo ações como emissão da 2ª via do IPTU, denúncias, obtenção de certidões, entre diversas outras facilidades, diretamente pelo celular.

Segundo a CIJUN, o objetivo da reformulação foi proporcionar mais autonomia ao usuário e reforçar o compromisso da administração municipal com a transformação digital e a melhoria contínua do atendimento à população.