No 1º lugar no ranking de mortes, Jundiaí lança campanha

Jundiaí chega a triste e preocupante estatística de ocupar o 1º lugar no ranking de mortes no trânsito quando comparado a municípios com mais de 300 mil habitantes no Estado de São Paulo. O índice se agrava mais quando trata-se de mortes de motociclistas. Os dados do Infosiga, plataforma do Governo do Estado que compila os acidentes registrados dentro do perímetro urbano, apontam que de janeiro a junho de 2025, foram 41 mortes no trânsito em Jundiaí, sendo 6 apenas no mês de junho, onde 3 eram motociclistas.

E justamente para 'frear' os índices e oferecer segurança para motoristas e pedestres, a Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte de Jundiaí lança a campanha 'Não deixe um acidente contar sua história". O objetivo é atingir motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres com ações educativas envolvendo vários setores do município. “Não queremos ocupar mais este lugar no pódio. Apesar de cada ocorrência ter suas particularidades, tratam-se de fatores recorrentes que contribuem diretamente para os sinistros graves. Nosso compromisso é alertar a população sobre a importância de escolhas responsáveis no trânsito", reforça o gestor da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte de Jundiaí, José Carlos Sacramone.

O aumento das mortes de motociclistas é um fenômeno complexo, relacionado a vários fatores, mas os principais são identificados como excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e conversões proibidas. E se crescem os índices de acidentes e de frota, crescem as multas.