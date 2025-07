A uma semana de se 'tornar homem', adolescente é detido de novo

A uma semana de fazer aniversário e se 'tornar homem', um adolescente de 17 anos foi detido por tráfico de drogas, no Jardim Tulipas, em Jundiaí. A detenção foi feita por guardas municipais de Operações com Cães. Por ser a terceira vez que ele é flagrado no tráfico, o delegado determinou sua apreensão e recolha à Fundação Casa. Quando sair e, em caso de reincidência, será preso e já responderá como adulto.

Os GMs De Castro e Chagas, com o subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento quando, em local de venda de drogas, se depararam com um suspeito. Ao perceber a presença da viatura, ele correu para uma área de mata, mas foi alcançado e detido.

Na sacola que ele carregava foram encontradas dezenas de porções de drogas.