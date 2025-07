Jundiaí se despede de Milton Calzavara, aos 85 anos

Faleceu nesta segunda-feira (21), aos 85 anos, o advogado Milton Calzavara, conhecido em Jundiaí por sua dedicação à comunidade e às causas sociais. Ele foi sepultado no início desta tarde (22), no Cemitério Nossa Senhora do Desterro. Ele deixa filhos e neto.

Milton trabalhou na antiga Fepasa e dedicou grande parte de sua vida ao Lar Anália Franco, instituição que acolhe crianças em situação de vulnerabilidade. Foi um dos principais articuladores na captação de recursos para a entidade, inclusive durante o mandato do ex-deputado estadual Pedro Bigardi, quando viabilizou a destinação de verbas públicas.

No início deste ano, ele foi homenageado pelo vereador Henrique Parra Filho (PSOL), pelas suas ações na área social de Jundiaí.