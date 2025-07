SP adianta repasses de Saúde a municípios para atenção básica

O Governo de São Paulo antecipou o repasse de mais de R$ 114 milhões do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal) para os 645 municípios do estado. Previsto inicialmente para setembro, o pagamento foi adiantado visando fortalecer as ações voltadas à atenção básica. Neste ano, entre IGM e verba de combate à dengue, Jundiaí recebeu R$ 2,1 milhões.

“A antecipação do repasse reforça nosso compromisso com o fortalecimento da atenção básica nos municípios. Com os recursos do IGM SUS Paulista, as prefeituras ganham mais previsibilidade e capacidade de resposta para cuidar da saúde da população”, destaca Priscilla Perdicaris, secretária de Estado da Saúde em exercício.

Os recursos financeiros foram transferidos pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) aos municípios na modalidade “fundo a fundo”, destinada à cobertura das ações e serviços de saúde implementados pelos estados, Distrito Federal e municípios, cujos valores da primeira parcela do componente fixo são apresentados na tabela de pagamento da antecipação do programa.