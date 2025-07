CultSP PRO abre inscrições para dois cursos gratuitos em Jundiaí

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Governo de SP, por meio do CultSP PRO – Escolas de Profissionais da Cultura, acaba de lançar sete cursos gratuitos para a Região de Campinas, sendo dois presenciais em Jundiaí com 40 vagas. A oferta também contempla dois cursos online com 40 vagas disponíveis ao todo. As inscrições vão até o dia 31 de julho, pelo site do CultSP PRO. O programa é gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).

Os cursos presenciais na cidade são voltados para introdução a videomapping e composição e comercialização de projetos audiovisuais. Já os cursos on-line são para escrita de conteúdo gastronômico e aproveitamento integral de alimentos.

Para participar, os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos. Quem tiver dúvidas sobre como se inscrever, pode entrar em contato com o programa através do email atendimento@cultsppro.org.br.