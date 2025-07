Novo sistema on-line otimiza controle de frequência em feiras

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) lançou nesta segunda-feira (21) um novo sistema on-line para controle de frequência dos permissionários das feiras livres e varejões municipais. Desenvolvido pela Companhia de Informática de Jundiaí (Cijun), a novidade fica hospedada na seção de serviços da Ugaat no site do Balcão do Empreendedor e tem como objetivo agilizar o controle das faltas por ponto de cada permissionário, auxiliando-os no controle e cumprimento de frequência.

“Trata-se do cumprimento de mais uma ação do plano de governo e que traz mais transparência para a gestão, desburocratiza os procedimentos dos permissionários e resulta num serviço de qualidade superior ao munícipe na ponta”, comentou a gestora da Ugaat, Marcela Moro.

Há 43 anos no segmento de cortes finos de frango, o feirante Márcio Garcia atua nas feiras livres e varejões de Jundiaí há 27 anos e aprovou a novidade. “Achei uma ferramenta importante, que irá ajudar no dia a dia do feirante e irá facilitar nosso acesso a informações nossas. Antes, para ter conhecimento destes números, era preciso ligar na prefeitura e perguntar de cada ponto. Agora, será tudo mais ágil, acessível e, acima de tudo, transparente”, comemorou.