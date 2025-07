Jundiaí faz ações de mitigação de riscos em barragens rurais

Um primeiro levantamento já identificou cerca de 940 pequenos barramentos em propriedades rurais particulares. A partir deste mapeamento, terá início agora a segunda fase do programa, que prevê visitas de campo com orientações e definição de medidas preventivas a serem adotadas tanto pelo Poder Público quanto pelos agricultores.

A Prefeitura de Jundiaí tem ampliado as ações voltadas à mitigação de riscos relacionados a eventos climáticos, com atenção especial nas pequenas barragens, que ficam em propriedades rurais do município.

“Há alguns anos, tivemos episódios de chuvas muito intensas em curto espaço de tempo, o que resultou no extravasamento de barragens e alagamento de áreas. Nosso objetivo é mitigar esses problemas, reduzir os riscos e assegurar a segurança dessas estruturas nas propriedades rurais”, explicou o diretor do Departamento de Agronegócio da Ugaat, Sérgio Pompermaier.

O coordenador da Defesa Civil, coronel João Gimenez destacou que o trabalho é abrangente e envolve o diálogo com os produtores. “Estamos identificando e mapeando todas as áreas hídricas em nosso município, com o objetivo de ajudar e orientar os proprietários rurais com as medidas preventivas, principalmente no que se refere aos barramentos. Esse trabalho inclui ações de orientação com base no mapeamento realizado, indicando como agir em situações de grande volume de água ou chuvas intensas. Essas orientações são fundamentais para fortalecer as medidas preventivas”, ressaltou.

Já o diretor do Departamento de Meio Ambiente da UGPUMA, Guilherme Lima, reforçou que a segurança hídrica também está no centro das preocupações da iniciativa. “Esses pequenos barramentos são estratégicos para os períodos de estiagem, pois garantem a irrigação, possibilitam a criação de peixes e a dessedentação animal. Se mal cuidados, podem representar riscos, mas quando bem mantidos, funcionam como aliados da sustentabilidade e da produção rural. Estamos em uma frente inovadora, por isso o apoio da Faculdade de Tecnologia da Unicamp é fundamental para embasar as ações que serão adotadas em campo”, afirmou.