Já tentou enxergar a vida como um estoico?

Astigmatismo é muito chato. Sua córnea ou seu cristalino apresentam alguma deformidade na curvatura natural e isso faz com que aquele que tenha a infelicidade de ter isso, enxergar as imagens distorcidas, causando dores de cabeça e até enjoos. Eu sei disso porque eu tenho astigmatismo e reafirmo: é muito chato.

Eu desenvolvi essa condição há uns cinco anos. Antes disso eu tinha "apenas" miopia. Mas não era uma miopia qualquer não. Desde muito criança eu já apresentava dificuldade para enxergar. Meu primeiro óculos, com 12 anos, tinha lentes que corrigiam 2 graus de miopia. E isso só foi aumentando com o tempo até chegar aos incríveis 8 graus em cada olho.

Eu tinha tudo para ficar chateado com isso. Mas aí lembrei de Zenão, do seu barco e da sua filosofia.

Diz a lenda que Zenão de Cítio era um comerciante fenício. Isso significa que ele navegava pelo mediterrâneo levando e trazendo mercadorias. Muitos fenícios passavam mais tempo no mar do que na terra e com Zenão não era diferente. Toda sua vida estava em seu barco e seu barco era sua vida. Num dia, porém, uma tempestade destruiu o barco de Zenão que, por sorte, ou capricho dos deuses, sobreviveu.

Zenão tinha tudo para ficar chateado, mas um pensamento muito simples mudou para sempre sua história. "Não tenho controle sobre a natureza, logo, eu não poderia prever e nem impedir a tempestade, ou seja, minha chateação não mudará esse fato, só me causará mais dor." Ele levou essa ideia para outros pensadores que se reuniam em uma colunata próximo à Ágora em Atenas chamado de Stoa Poikile. Assim, nascia a corrente filosófica conhecida como Estoicismos, por causa dos pensadores da Stoa.

Para Zenão, a vida boa só pode ser alcançada por meio da razão. A ética estoica é o entendimento pleno da sua condição ante a natureza, ou seja, é aceitar que não temos controle sobre nada e somos, como tudo que há no cosmos, meras peças de um jogo ordenado e finito.

Do que adianta eu ficar chateado com as tristes condições dos meus globos oculares? Ficar chateado vai alisar minha córnea e corrigir minha miopia? Não vai. Só vai me deixar mais frustrado. Agora, aceitar a minha condição e, racionalmente, conviver com ela da melhor maneira possível, é a única coisa que posso fazer. Ouvi uma vez o Juca Kfouri dizer isso e adoro repetir: "Sem solução, solucionado está!"

Tentador, mas não se engane. Ser - ou tentar ser - estoico é algo muito difícil. Você já tentou não se chatear quando seu time favorito perde? Ou quando chove no meio do dia enquanto você está na rua e sem guarda-chuva? Ou naquele momento que você descobre que não gostam de você? É difícil, cara.

Sobre esse último tópico, aliás, experimentei uma situação esses dias que exigiu muito estoicismo da minha parte. Professor só é legal enquanto ele não te reprova. No final de cada semestre, as provas de recuperação são bem comuns. Como o nome da avaliação já diz, ela é uma chance para você recuperar o semestre mal aproveitado. Uma chance na prorrogação do jogo. Bem, minhas provas de recuperação não são fáceis, confesso. Mas são infinitamente tranquilas de serem feitas para quem entende o conceito da recuperação, estuda e se prepara para a prova.

Descobri que - para alguns alunos que precisaram fazer minhas provas de recuperação - o professor mais legal do mundo tinha se transformado no diabo em pessoa. Aquela coisa, quando o arrego é magro, o amor acaba.

Dou aula há 13 anos e há 13 anos eu passo por isso. Sou amado até o momento que preciso ser justo e exigente. Bom, isso não deveria me atingir, mas atinge. Tudo bem que antes atingia mais, hoje já consigo ser mais racional e entender que não tenho controle sobre o que as pessoas pensam de mim. E já que não tenho controle sobre isso, aceito e sigo a vida fazendo o meu melhor para mim e por mim, pois eu sim tenho controle sobre o que eu penso ao meu respeito e me decepcionar é algo que me nego a fazer.

Mesmo assim, ainda é difícil. Sou muito movido pelas paixões e sinto muito quando sou atingido. Penso que no fim das contas as paixões são como meus problemas de visão. Elas não vão me deixar enxergar direito e ainda vão me dar dores de cabeça. O segredo é usar os óculos da razão e entender de uma vez por todas que eu não tenho controle sobre nada. Só sobre mim e sobre o que eu vou pensar.

Mas se não tenho controle sobre nada, como posso ter controle sobre o que vou sentir? Droga... acho que os óculos da razão estão com as lentes riscadas.

Conhecimento é conquista.

Felipe Schadt é jornalista, professor e cientista da comunicação (felipeschadt)