Reserva está protegida, mas Serra do Japi continua queimando

Mesmo com o fogo não sendo 100% apagado, após dez horas de combate, guardas municipais da Divisão Florestal precisaram deixar a Serra do Japi, em Jundiaí, no final da tarde desta segunda-feira (21), por conta do cair da noite e consequentemente da impossibilidade de continuar os trabalhos. Pelo menos 100 mil metros² de área foram destruídos pelo incêndio que começou por volta das 15 h de domingo. Os GMs devem retornar logo pela manhã para dar prosseguimento aos trabalhos.

De acordo com combatentes, o incêndio está queimando mata e eucaliptos, sendo portanto menos nocivo, uma vez que os trabalhos foram direcionados a impedir que avançasse em direção à área de reserva ambiental. Esse objetivo foi alcançado.

Embora não esteja 100% controlado e existam focos de fogo que continuarão a queimar pela noite e madrugada, os GMs estão convictos de que o "pior já passou".