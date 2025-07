Estudantes voltam às aulas na rede municipal

As unidades escolares da rede municipal de ensino tiveram a sua volta às aulas já nesta segunda-feira (21), após as férias. Alinhada com o programa “Escola da Gente”, a gestora de Educação, Priscila Costa, aproveitou o dia para visitar algumas unidades escolares e dialogar com os estudantes e educadores.

Uma das escolas visitadas foi a Emeb Antonio de Pádua Giaretta, unidade de Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º ano) localizada no Jardim Carlos Gomes e que conta com cerca de 280 estudantes. Acompanhada da diretora da unidade escolar, Adriana Tonholo, Priscila percorreu as salas para dar as boas-vindas e dialogar com os estudantes.

“Como parte do programa ‘Escola da Gente’ quisemos que, depois deste momento de descanso e recarregamento de energia, as crianças pudessem se sentir acolhidas de volta à escola. Isso contribui para o planejamento e para a garantia tanto das aprendizagens previstas no nosso currículo, quanto da sensação das crianças de prazer e segurança dentro das nossas escolas”, comentou Priscila.