Fausto comenta saída de Christopher: ‘mora no meu coração’

O técnico Fausto Dias falou pela primeira vez sobre a saída de Christopher do Paulista. Após vitória sobre o Guarani por 1 a 0, pela 6ª rodada da Copa Paulista, no Estádio Dr. Jayme Cintra, em Jundiaí, o treinador abriu o coração sobre a semana difícil que passou no comando do clube e problemas que também envolveram a saída do atacante, que, inclusive, já foi anunciado pelo Aimoré, do Rio Grande do Sul, para a disputa da 2ª Divisão do Campeonato Gaúcho.

Durante entrevista coletiva pós-jogo, Fausto revelou que passou por uma das semanas mais difíceis no clube e comentou sobre o caso de Christopher. “Foi uma das semanas mais duras, foi difícil. Eu nunca perdi meu vestiário. Aqui já tive problema com torcida, até com a diretoria, mas eu tive sempre os meninos debaixo do meu braço, acreditando, confiando no que eles estão entendendo e aonde vamos chegar. Mas vimos alguns não tão envolvidos e concentrados, sem sentir a dor das derrotas e preocupação de evoluir. E acabei de falar ali [no vestiário] que ‘reino dividido não prospera’. Não estou falando de desunião, mas de comprometimento. Então foi muito difícil, esse ano tem sido difícil, com problemas que tocam na minha ferida. Teve a questão do Chris, que mora no meu coração, porque eu fui buscar o Chris no Amador. Algumas decepções que acabam machucando, mas também nos dá ‘casca’ e condições de seguir fortes”, comentou Fausto.

O treinador também falou sobre a sequência de trabalho e a confiança em conquistar a vaga no mata-mata. “Quem está próximo sabe que a gente tem uma responsabilidade muito grande no Paulista. Fizemos jogos muito ruins e fizemos bons jogos. Hoje não foi um dos melhores jogos, mas ganhamos. É uma retomada, reconstrução. Avançamos alguns degraus, mas falta muito. Creio que temos total condição de estar no mata-mata e meu sonho hoje é esse”, disse o treinador.