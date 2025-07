GURI abre inscrições para cursos de educação musical à distância

Apreciação musical

A História do Violino – Da Origem à Contemporaneidade

Para o público em geral.

Descrição: este curso oferece um panorama da história do violino, desde suas origens no século XVI até sua presença em diversos gêneros musicais contemporâneos, eruditos e populares. Por meio da escuta de principais obras, cada encontro irá abordar o desenvolvimento do instrumento e seu papel em diferentes períodos históricos e estilos musicais ocidentais.

Aulas: 04/09 a 23/10 (quintas-feiras)

Horário: 20h

Professor: Lucas Pinto Biscaro

Tons e Tempos: um passeio pela história da música brasileira

Para o público em geral.

Descrição: este curso propõe uma apreciação musical da música brasileira, com destaque às suas origens, influências e transformações ao longo dos séculos. Com uma variedade de materiais e recursos didáticos, o curso oferece uma vivência sonora de modo a possibilitar as percepções e identificações da música brasileira ao longo do tempo, desde manifestações musicais dos povos originários, influências dos povos africanos e europeus, o surgimento do samba, do rock, da bossa nova, da mpb, do tropicalismo, dentre outros gêneros musicais, até os dias atuais.

Aulas: 01/09 a 20/10 (segundas-feiras)

Horário: 19h

Professor: Renato Batista Caetano

Formação para educadoras e educadores

Ensino de Música no Fundamental II – Estratégias e Práticas para Professores

Para educadores e educadoras de qualquer nível de ensino e espaço de atuação

Descrição: este curso é voltado para educadores(as) que desejam ampliar suas habilidades para atuar no ensino regular em escolas do Fundamental II (11 a 14 anos). O objetivo é fornecer ferramentas práticas, estratégias pedagógicas e atividades adaptadas para trabalhar com turmas de até 40 alunos, promovendo o aprendizado musical coletivo de forma criativa, inclusiva e eficiente. Serão abordados temas como planejamento de aulas, uso de tecnologia na música, criação colaborativa, repertório contemporâneo e dinâmicas de grupo, além de orientações sobre como lidar com desafios específicos do ambiente escolar.

Aulas: 02/09 a 21/10 (terças-feiras)

Horário: 19h30

Professor: Joel Albuquerque