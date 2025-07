Fogo já queima a Serra há 24 horas e GMs lutam para apagá-lo

Guardas municipais da Divisão Florestal estão na Serra do Japi deste 7h desta segunda-feira (21), combatendo um incêndio em região alta e de difícil acesso, atrás da cachoeira de Morangaba. De acordo com os combatentes, pelo menos 100 mil metros² de mata e eucaliptos, já foram queimados pelo fogo, que começou por volta das 15 horas deste domingo (20).

Por conta do difícil acesso e da proximidade do início da noite de domingo, quando a Corporação teve conhecimento do incêndio, o combate só foi possível ser iniciado nesta segunda-feira. Segundo apurou a reportagem do Jornal de Jundiaí, o empenho é para que o fogo não chegue à área de reserva ambiental da Serra.

Ainda de acordo com o que apurou o JJ, vários GMs estão no local e, pela situação de momento, acredita-se que não será possível apagar o fogo ainda hoje.