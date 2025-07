Graffiti pra Cegos chega à Jundiaí pelas mãos de Estranho

Segundo a coordenadora da Reabilitação do Braille, Márcia Lorenzon, os assistidos acompanharão a instalação do mural. Atualmente, mais de 170 pessoas são atendidas pela Reabilitação, gratuitamente, nas mais diversas especialidades terapêuticas. “O artista utiliza materiais possíveis de serem tocados, criando, assim, uma imagem tátil, podendo ser reconhecida tanto por pessoas videntes como por pessoas com deficiência visual. É uma forma de dar acesso a todas as pessoas à arte urbana, transformando essa arte predominantemente visual em uma arte acessível para pessoas com deficiência visual total ou baixa visão”, afirma.

A proposta é tornar a arte urbana acessível a pessoas com deficiência visual por meio de variadas texturas, inscrições em Braille e QR codes com áudios descritivos. Mais que uma adaptação, trata-se de uma vivência artística completa, onde o toque e a escuta ganham protagonismo e permitem a todos explorar os sentidos.

O projeto 'Graffiti Pra Cego Ver', produzido pela Mosaiky, chega a Jundiaí no próximo dia 24 pelas mãos do artista jundiaiense André Fernandes de Oliveira, o Estranho. Depois de passar por locais icônicos como o Beco do Batman e o centro de São Paulo, o projeto inicia uma nova etapa em seu percurso artístico e sensorial. O Instituto Luiz Braille foi a instituição escolhida para receber os traços do artista.

Voltar à terrinha

Para essa edição, Estranho criou uma obra com traços marcantes e atmosfera fantástica, misturando elementos naturais e imaginários em uma composição lúdica e sensorial. As cores vibrantes do entardecer contrastam com formas estilizadas e texturas variadas, que permitem ser exploradas pelo toque. O artista brinca com proporções, ausência de traços faciais e figuras simbólicas, criando um universo que convida à imaginação. A obra propõe uma experiência multissensorial, em que ver, tocar e sentir se entrelaçam.

Mesmo com várias artes espalhadas por Jundiaí, Estranho traz este novo trabalho de forma sensorial para que a interação seja para todos. "As pessoas com pouca ou nenhuma visão poderão conhecer meu trabalho por conta da estética e variação dos desenhos. Comecei com grafite aqui em Jundiaí, pintei muitos muros, mas a arte em 3D será a primeira vez. Trabalhar com texturas, com relevo, pensar na inclusão é uma experiência transformadora como artista”, diz.