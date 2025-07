HSV renova selo de excelência no atendimento à pessoa idosa

Desde 2021, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) é reconhecido com o selo “Instituição Amiga do Idoso”, concedido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A certificação destaca unidades que adotam medidas voltadas à qualidade, segurança e conforto no atendimento a pessoas com 60 anos ou mais. Desde então, o HSV vem promovendo melhorias contínuas nos fluxos assistenciais, adaptando áreas físicas e implementando práticas que priorizam um cuidado mais humanizado e eficiente para esse público. Neste mês, após nova avaliação do órgão estadual, o hospital manteve a certificação, reafirmando seu compromisso com a excelência no atendimento à população idosa.

O hospital atendeu integralmente aos critérios exigidos para o atendimento à população idosa, destacando-se por oferecer acessibilidade física adequada, com rampas, corrimãos, portas amplas, elevadores, barras de apoio nos sanitários, sistemas de chamada de emergência nos leitos e banheiros, camas e macas automáticas e área estruturada para coleta de exames.

Como parte do processo de qualificação, o hospital também instituiu recentemente a Comissão do Hospital Amigo do Idoso. Formado por equipe multiprofissional, o grupo é responsável por implementar medidas de segurança durante a internação, desenvolver projetos voltados ao bem-estar e promover ações que minimizem riscos à saúde do paciente idoso. A comissão conta com representantes do Time de Trabalho de Humanização; Departamento da Qualidade; Medicina Geriátrica; Psicologia; Serviço Social; Enfermagem; Farmácia; Nutrição; Fisioterapia; Fonoaudiologia; e Universidade Corporativa.