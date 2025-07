Clube que disputou o Mundial de Clubes fará amistosos em Louveira

Jogadores das categorias de base do Urawa Red Diamonds, tradicional clube da primeira divisão do futebol japonês (J1 League) e que disputou o Mundial de Clubes da FIFA no último mês, estão em Louveira para participar de um período de treinamentos e amistosos na cidade. A programação, que vai até o dia 2 de agosto, contará com atividades esportivas no Estádio Municipal José Silveira Nunes e no CEIL do Bairro Santo Antônio, além de partidas contra equipes locais e regionais, abertos ao público.

Durante a estadia em Louveira, a equipe jogará contra Guarani e Ponte Preta, ambos de Campinas, a seleção sub-17 de Louveira e o Meia Noite, de Patrocínio Paulista. A iniciativa proporciona uma oportunidade única para os atletas da cidade e da região trocarem experiências e vivenciarem o intercâmbio cultural e esportivo com um dos principais clubes do futebol asiático.

O Urawa Red Diamonds, fundado em 1950, é um dos clubes mais tradicionais da Ásia, com sede na cidade de Saitama, no Japão. A equipe disputa a J1 League e acumula títulos importantes, como a Liga dos Campeões da AFC e a Copa do Imperador. O atual técnico da equipe é Maciej Skor?a sendo o time mandante de seus jogos no Estádio Saitama 2002.