Escola de Samba Barriga Verde já se prepara para o Carnaval 2026

Na última quinta-feira (17), tiveram início as atividades da Escola Preparatória para o Carnaval 2026 da Escola de Samba Barriga Verde, uma das mais tradicionais de Cabreúva.

O projeto, que conta com o apoio da Secretaria de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico do município, também marca o começo da Escolinha de Bateria, voltada para jovens e adultos interessados em aprender percussão e integrar a bateria da escola.

As aulas acontecem todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, com vagas abertas. E vem novidade por aí: em breve, a escola abrirá também turmas aos finais de semana.