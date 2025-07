Em duas semanas de julho, Itupeva teve quatro grandes queimadas

A Defesa Civil de Itupeva alerta a população sobre os riscos provocados pela estiagem que atinge a região. Além do risco de grandes incêndios, as queimadas agravam a situação do ar seco, prejudicando, além da fauna e da flora, a saúde dos munícipes.

Nos primeiros 15 dias de julho, o município já registrou quatro grandes focos de queimadas. Itupeva chegou a ficar sem nenhuma ocorrência nos meses anteriores.

Em uma espécie de força-tarefa, servidores da Defesa Civil, da Secretaria de Infraestrutura e Manutenção da Cidade, da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente e do Corpo de Bombeiros têm atuado no combate aos focos de queimadas, quando solicitados. Em algumas vezes, o Departamento de Trânsito apoia a ação, orientando motoristas e pedestres. As equipes estão de prontidão para prestar apoio nas ocorrências e minimizar os impactos da estiagem no município.

Recomendação