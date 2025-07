Obras da nova UBS da Vila Rio Branco atingem 80% de conclusão

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da UBS para a população da Vila Rio Branco e bairros do entorno. “A nova UBS representa um avanço significativo na ampliação e qualificação da rede de atenção básica em Jundiaí. Estamos empenhados em entregar uma estrutura de qualidade, com mais conforto, mais ampla e com mais acessibilidade para a população. Com a nova UBS, também vamos oferecer melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde”, afirmou Martinelli.

A construção da nova Unidade Básica de Saúde estava com 16,10% do contrato executado em dezembro de 2024. Desde então, a prefeitura tem acelerado os trabalhos. Neste momento, a unidade já recebe acabamentos como o assentamento de pisos e soleiras, regularização do piso externo com nivelamento em bloquetes, instalação de canaletas meia-cana e colocação de guarda-corpo e corrimão na rampa de entrada.

A Prefeitura de Jundiaí segue com o avanço na construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Rio Branco, que fica na rua Hélio A. Lucena, nº 100, ao lado do Complexo Esportivo José Pedro Raymundo. A obra já atingiu 80% de execução física e caminha para sua reta final.

De acordo com a gestora da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS), Márcia Facci, a nova UBS contará com uma estrutura moderna, funcional e humanizada, totalizando 600 m² de área construída. A unidade terá estacionamento com 11 vagas para funcionários e 14 para visitantes, além de uma recepção ampla com espaço para prontuários e acolhimento, dividida em três ambientes. O projeto inclui também um espaço dedicado às crianças, sala de amamentação, dois consultórios odontológicos, sala de vacina, sala de procedimentos, sala de coleta e sala de inalação. Ao todo, serão seis consultórios médicos, três banheiros, sendo um adaptado para pessoas com deficiência (PCD), e uma entrada exclusiva para ambulâncias, com sala de emergência e observação. A estrutura ainda contará com rampa de acesso ao Complexo Esportivo, garantindo mais acessibilidade e integração entre os serviços.

“Nós vamos ampliar a oferta de serviços. Estamos investindo fortemente na atenção primária à saúde, com foco na promoção da saúde e na prevenção de doenças, principalmente em uma região com alta concentração de população idosa. Precisamos atuar para que essa população adoeça o mínimo possível, permitindo o controle das doenças de base sem a necessidade de hospitalização. A promoção da saúde é fundamental em todo o município de Jundiaí, e, com a ampliação da unidade da Vila Rio Branco, vamos aprimorar ainda mais o atendimento que já é prestado”, finalizou Márcia.