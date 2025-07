Linha Vila Arens/Hortolândia vai mudar itinerário esta semana

A Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte (UGMT) informa que a linha 917 – Terminal Vila Arens / Terminal Hortolândia terá seu itinerário alterado a partir desta quarta-feira (23). Com a atualização, os ônibus da linha passarão a circular pela rua Tiradentes e avenida Alberto Rodrigues de Oliveira, nos dois sentidos, beneficiando diretamente os moradores da região do Horto Florestal e visitantes do parque Mundo das Crianças. A medida visa facilitar o acesso ao transporte público nessas áreas, que apresentam demanda crescente.

De acordo com o diretor da UGMT, Bruno Palhari, a readequação atende a pedidos da população e acompanha o desenvolvimento da cidade. “Essa alteração representa uma melhoria importante para os moradores do entorno do Horto Florestal, uma região que tem crescido e recebido cada vez mais visitantes. Com o novo itinerário, conseguimos oferecer uma cobertura mais eficiente e atender melhor quem depende do transporte público para circular pela cidade”, destaca Palhari.

Além da linha 917, outras adequações também entram em vigor nesta semana. Na segunda-feira (21), as linhas 705 – Terminal Vila Arens / Jundiaí-Mirim e 720 – Terminal Central / Jardim São Camilo terão ajustes em seus horários, com o objetivo de reduzir atrasos identificados e melhorar a pontualidade e a regularidade das viagens.