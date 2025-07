‘Quem Ama, Cuida’ estará na região do Novo Horizonte segunda (21)

A partir desta segunda-feira, 21 de julho, o programa “Quem Ama, Cuida” da Prefeitura de Jundiaí, através da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), estará na região do Jardim Novo Horizonte, no vetor Oeste da cidade. A ação será realizada em 11 locais e segue até o dia 2 de agosto, com os serviços dos Departamentos de Parques, Jardins e Praças, Iluminação Pública e de Zeladoria e Conservação da Ugisp.

Após atender 35 pontos da região do Gramadão, o mutirão tem como objetivo valorizar os espaços públicos e garantir mais segurança e opções de convívio e lazer para a população.

“O mutirão é um programa fundamental para garantir a conservação das áreas públicas e trazer mais tranquilidade e segurança para a população. O trabalho é feito de forma planejada e integrada, com equipes atuando em diversas frentes”, explicou o gestor da Ugisp, Marcos Galdino.