Jundiaí terá mutirão de castração e microchipagem no Ivoturucaia

Nos dias da castração, os tutores devem seguir todas as orientações fornecidas no momento do agendamento, especialmente em relação ao jejum obrigatório. Cada animal deve ser acompanhado por apenas uma pessoa, e animais de grande porte devem estar com focinheira.

Outras informações sobre o serviço de castração em Jundiaí estão disponíveis no site do Debea ou por meio do telefone: (11) 4589-8541.