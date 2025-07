Em reunião com moradores, prefeito apresenta projeto da nova UBS

Representantes da Prefeitura de Jundiaí participaram de uma reunião com moradores da região do Ivoturucaia para apresentar o projeto da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) e ouvir as principais demandas da comunidade. O encontro contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do vice-prefeito Ricardo Benassi, da primeira-dama Ellen Martinelli, de gestores municipais, vereadores, líderes comunitários e moradores da Grande Ivoturucaia.

Durante a reunião, foi reforçado o compromisso da administração com o planejamento responsável e a escuta ativa da população. “Estamos percorrendo os quatro cantos da cidade para ouvir de perto as necessidades dos bairros. Em Ivoturucaia, uma das principais reivindicações é a nova UBS, e o projeto já é realidade. A licitação foi concluída, a empresa está contratada e as obras vão começar”, afirmou o prefeito.

A nova unidade irá oferecer mais conforto e dignidade aos usuários, com espaços adequados para médicos, equipes de enfermagem e estrutura completa para o atendimento da população.